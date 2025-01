Eduardo Buzzi dijo que la baja de retenciones no va a garantizar más liquidación de dólares

El extitular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, aseguró que no habrá una mayor liquidez de los productores agropecuarios , luego de que el Gobierno anunció la reducción del 20% de las retenciones al campo y la quita de la alícuota para las economías regionales hasta el 30 de junio.

"Es un manotazo para tratar de agarrar algo más de liquidez sojera. Es una medida de distracción o sea, manipuladora de la opinión pública. La verdad es que no va a haber más liquidación de granos y dólares. La reserva que hay que es del 25 ó 30%, no se estuvo liquidando sencillamente porque no se confía en el plan económico que se lleva adelante", explicó el dirigente en C5N.