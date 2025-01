Edmundo González Urrutia pidió por la "libertad inmediata" del gendarme argentino secuestrado en Venezuela

Luego reveló estar "muy emocionado por la receptividad de los venezolanos, muy numerosa. Agradezco ese reconocimiento del presidente Milei hacia mi persona”.

“Hoy más que nunca me siento geográficamente más cerca de cumplir el mandato que nos dieron las elecciones en el mes de julio, por la libertad de los ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela. Expresamos nuestro malestar por esta situación, clamamos por la libertad de todos los presos políticos civiles en Venezuela y los asilados en la embajada argentina en Caracas”, concluyó antes de recibir preguntas.

Javier Milei - Edmundo González Urrutia - Casa Rosada 2 La foto del encuentro entre Javier Milei y Edmundo González Urrutia en Casa Rosada.

Urrutia: “Mi intención es ir a Venezuela simplemente a tomar posesión"

De cara al 10 de enero, fecha donde se lleva a cabo el acto de asunción presidencial en Caracas, Urrutia señaló que "yo no voy a develar más de lo que ya he dicho: que mi intención es ir a Venezuela simplemente a tomar posesión del mandato que me dieron los venezolanos con más de 7 millones de votos para ejercer la presidencia. No puedo adelantar nada porque las circunstancias hoy en día son muy complicadas”.

En ese sentido, el líder opositor a Maduro destacó la labor de Corina Machado en Venezuela y explicó que él decidió salir del país ya que “iba a ser más valioso afuera que adentro”.

Luego le envió un mensaje al pueblo venezolano: al pedirles que "no pierdan la fe porque esto es una campaña muy larga, muy dura que hemos estado desarrollando hace ya un buen tiempo y que estamos a punto de culminar. Yo no tengo nada de miedo".

Sobre como seguirá su agenda de viajes, Urrutia remarcó lo siguiente en conferencia de prensa: "Tenemos prevista una conversación con el presidente Biden y esperamos definiciones con respecto a las nuevas autoridades que todavía no están definidas”.

Sobre el final le envió un mensaje a Nicolás Maduro al esperar que "contribuya a una transición pacífica y ordenada”.