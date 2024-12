Edgardo Kueider y su secretaria pidieron a la Justicia que los eximan de prisión

En el programa de Jorge Rial reprodujeron una nota de Radio 10 con Gustavo Sylvestre, donde el empresario inmobiliario Carlos Guasti sostuvo que no se pudo realizar porque "no presentaron absolutamente nada" que justificara la operación y "quería pagar casi la mitad ahí con el dinero, nosotros no podemos realizar el pago así”.

Iara Magdalena Guinsel Costa

La Justicia pidió la extradición de Edgardo Kueider y su secretaria

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado envió el martes un exhorto a Paraguay donde pidió la extradición de Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Costa, con el objetivo de tomarles declaración indagatoria en su juzgado de San Isidro en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La magistrada presentó el documento a través de la Cancillería argentina para solicitar que tanto Kueider como Costa, que se encuentran bajo arresto domiciliario en un departamento de Asunción, sean trasladados al país como "detenidos comunicados".

Esto es posible porque Argentina tiene un tratado bilateral de extradición vigente con Paraguay. Arroyo Salgado también pidió que se secuestren los celulares, equipos electrónicos y otros objetos que ambos tenían en su poder al momento de ser detenidos y, además, que se realice un allanamiento en el inmueble de Asunción.

Por último, solicitó que le envíen todas las actuaciones realizadas por la Justicia paraguaya, incluido el material fílmico de cuando Kueider fue interceptado en la frontera mientras intentaba ingresar al país con unos u$s200.000 sin declarar.