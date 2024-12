Dura respuesta de Guillermo Francos a Axel Kicillof: "Si la Provincia quiebra, es su culpa"

Kicillof apuntó contra Milei por el Presupuesto 2025: "Tiene particular saña en fundir a la provincia de Buenos Aires"

En esa línea, el ministro coordinador sostuvo que la toma de deuda que quiere llevar adelante el gobierno de Kicillof se realiza con "el mismo criterio que tuvieron los gobiernos justicialistas: endeudarse y que pague el que venga".

"Eso no sirve, lo que sirve es hacer ajustes y cortes, y ordenar los números de la provincia de una manera más razonable", planteó Francos.

Las palabras del funcionario nacional fueron en respuesta a las expresiones de Kicillof este sábado, cuando manifestó que no va a permitir que "quiebren" al territorio bonaerense.

"No voy a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires. La lógica y mecánica de Milei es atacar a las provincias y después pedirles que firmen (acuerdos) y acompañen", expresó Kicillof, luego de la frustrada sesión en la Legislatura provincial por el Presupuesto 2025.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof apuntó este sábado contra el presidente Javier Milei luego de que fracasara la sesión en la Legislatura bonaerense donde buscaba aprobar el Presupuesto 2025, la ley fiscal y un proyecto de endeudamiento, que no contaron con el apoyo de los bloques de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. "No voy a entrar a ningún proceso de extorsión y me voy a poner al frente de la defensa de la provincia", aseguró el mandatario en una entrevista con Radio 10.

Kicillof consideró que el jefe de Estado "tiene particular saña en fundir a la provincia de Buenos Aires" y aclaró: "Yo no voy a permitir que quiebren a la Provincia o como pasó en otras provincias; la lógica de Milei es atacar y después pedirles que firmen".

Acerca de la sesión fallida, donde los bloques opositores juntan la mayoría, el gobernador lo calificó como "un resultado muy malo para lo que esperábamos y estuvimos trabajando. Hace más de 40 días presentamos las leyes tributaria y de endeudamiento". En ese mismo sentido, remarco: "No nos vamos a dejar extorsionar ni nos van a quebrar".