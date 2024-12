Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei por el Presupuesto 2025: "Tiene particular saña en fundir a la provincia de Buenos Aires"

"No voy a entrar a ningún proceso de extorsión“, aseguró el gobernador luego de que fracasara la sesión en la Legislatura provincial donde no tuvo el apoyo de los bloques de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof apuntó este sábado contra el presidente Javier Milei luego de que fracasara la sesión en la Legislatura bonaerense donde buscaba aprobar el Presupuesto 2025, la ley fiscal y un proyecto de endeudamiento, que no contaron con el apoyo de los bloques de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. "No voy a entrar a ningún proceso de extorsión y me voy a poner al frente de la defensa de la provincia", aseguró el mandatario en una entrevista con Radio 10.