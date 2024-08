Diputados: LLA y el PRO piden una sesión especial y se buscará declarar la educación como "servicio esencial".

La sesión especial de este miércoles se desarrollará luego de que el 7 de agosto se cayera un encuentro en la Cámara de Diputados por falta de quórum después de que los bloques de Unión por la Patria y Hacemos Coalición Federal no bajaran al recinto debido a que no se alcanzó un acuerdo en Labor Parlamentaria. Además, tampoco se había presentado el Frente de Izquierda parte de Innovación Federal (IF).