Diego Santilli: "Los argentinos y los bonaerenses tienen miedo"

El precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires Diego Santilli afirmó que "los argentinos y los bonaerenses tienen miedo". “La palabra es el miedo. Dicen ´tengo miedo a que me pase algo en la salud y no me atiendan en los hospitales, tengo miedo a que mi hijo no aprenda y no tenga futuro el día que yo no esté en este mundo, tengo miedo a perder la vida, tengo miedo a perder el laburo, a no llevar el pan a mi casa y a no llegar a fin de mes´", añadió.