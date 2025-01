Debate picante entre posibles candidatos: la ex-Gran Hermano Viviana Colmenero versus el Mago Sin Dientes

En el programa Minuto Final , en C5N , con la conducción de Mauro Federico , la mediática apuntó contra el Gobierno: "No tenemos libertad los ciudadanos comunes y corrientes. Milei habla de libertad pero no hay ninguna chance de ascenso social", apuntó.

Por su parte, el humorista habló desde Mar del Plata, donde comparte cartel con Walter "Alfa" Santiago, aseguró que está abierto a aceptar propuestas. "Siempre me ofrecieron del PRO entrar en política", a la vez que aclaró que todavía pertenece al partido amarillo: "Respeten mi decisión", pidió.

"Sin ser político, veo que hay una Argentina que es la misma que las de los años 90", destacó el Mago y defendió al espacio de La Libertad Avanza. "Todavía me están convenciendo, si se regula la economía me paso de bando", prometió.

Colmenero, que en los últimos días anunció que se afilió al espacio Frente Patria Grande, de Juan Grabois, lo enfrentó diciendo: "Un jubilado no tiene plata para alquilar porque cuando va a una inmobiliaria no le toman el recibo como un ingreso, le piden miles de requisitos, tiene que triplicar el valor del alquiler. Un ambiente no baja de los 400 mil pesos... no me digas que es tan fácil pedir un crédito", lanzó.

Cabaleiro acusó recibo: "Soy el primero en defender a un jubilado, es el primero al que hay que ayudar", aclaró. Trató de defenderse diciendo que había votado a Patricia Bullrich.

Después el comediante se refirió a los aumentos de la luz y la ausencia del Estado: "Es el presidente el que le tiene que decirle a los empresarios que tienen que invertir", a lo que la mediática refutó: "Tuvieron un año para hacerlo, y tuvimos muchos aumentos".

Agregó el Mago Sin Dientes sobre el final: "Creo que el Gobierno va a tener que estar atrás de cada empresa para que cumpla", a lo que Colmenero apuntó "con la gente tiene que estar". Al final coincidieron en que la gente es la que más está sufriendo las medidas económicas del Gobierno y a quien deben darle una solución rápida.

Colmenero pidió ayuda por un enfermo de cáncer: el caso de Tomy

Colmenero pidió ayuda por un paciente con cáncer, que transita un tratamiento y que está en situación de calle junto a su familia. La ex-GH explicó la situación que vive el joven de 21 años: vive en un lugar prestado y no tienen para seguir pagando la medicación.

Todos por Tomy Redes Sociales

Su mamá, Lidia, también está enferma y necesitan difundir el caso. Quien pueda ayudar a resolver su situación de vulnerabilidad puede hacerlo donando al alias: tomy.amor.mp y se espera que puedan resolver cuanto antes el tema habitacional para mejorar sus condiciones de vida.