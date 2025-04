Qué podés hacer si te quedaste sin internet y debés mostrar la licencia de conducir digital

Como parte de los cambios dispuestos por el Decreto 196/2025 , el Gobierno confirmó las modificaciones en el Código de Tránsito que había anunciado meses atrás . Dentro de este paquete de medidas se afectó no solo la obtención y renovación de la licencia de conducir , sino también al trámite de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) , el proceso de importación de vehículos y el funcionamiento de los peajes en todas las rutas nacionales , entre otros puntos.

Ante estos cambios, surgieron muchos interrogantes, sobre todo en redes sociales, sobre cómo se debe proceder en el caso de que no se pueda acceder a la app por falta de conexión o batería.

Cómo solucionar el problema si te quedaste sin internet cuando debés mostrar la licencia de conducir digital

En caso de que no se pueda acceder a la versión digital de los documentos y no se porte consigo un soporte físico, se considerará una infracción de tránsito por no portar con la documentación necesaria.

Ocurriría lo mismo sea por falta de conexión a internet e imposibilidad de acceso a la app como no tener batería en el dispositivo. Para la primera situación, se recomienda tener una captura del código QR que figura dentro de la app para poder presentarlo si es necesario.

Vale aclarar que ese código se renueva cada 24 horas, por lo tanto, lo aconsejable es realizar la captura antes de realizar un viaje en el cual se estime pasar por zonas con baja cobertura.

En el caso que el código en cuestión estuviese vencido el oficial del control de tránsito igual podrá a acceder a ciertos datos como los datos personales del titular de la licencia, la fecha de validez del estado psicofísico, la categoría habilitada para conducir y si el conductor necesita anteojos para manejar.

La segunda solución ante este problema es anticiparse a la falta de cobertura e ingresar desde una zona con datos móviles o internet a la aplicación Mi Argentina a la sección “Ver mi licencia” donde se desplegará una imagen del carnet de conducir y que salvo que se cierre la app (se puede volver al menú principal del smartphone sin problemas) quedará vigente para cuando ya no haya conexión. Esto se puede gracias a que la documentación queda registrada en la memoria caché del teléfono, por lo que se la podrá abrir para exhibir ante un pedido de un control vial.

Qué otros cambios tuvo la licencia de conducir

El segundo cambio de relevancia respecto a las licencias fue sobre su renovación. De ahora en más, para las licencias particulares (A, B y G) se podrán renovar de manera remota, acorde a lo informado por la Secretaría de Transporte de la Nación y solo se deberá hacer un examen psicofísico cada cinco años, que lo podrán realizar cualquier prestador habilitado y registrado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Esto implica que los usuarios podrán elegir a qué centro médico acudir para luego continuar con el trámite de manera digital. Además, sobre la vigencia de las licencias particulares, el esquema quedó configurado de la siguiente manera:

Menores de 21 años : podrán obtener una clase A, B y G con una duración de cinco años.

: podrán obtener una clase A, B y G con una duración de cinco años. Entre 21 y 65 años : la licencia podrá ser de cualquier categoría y tendrá una vigencia de cinco años.

: la licencia podrá ser de cualquier categoría y tendrá una vigencia de cinco años. Mayores de 65 años : con licencias A, B y G deberán revalidarla cada tres años.

: con licencias A, B y G deberán revalidarla cada tres años. A partir de los 70 años: el trámite es anual.

Sin embargo, según establece la nueva Ley Nacional de Tránsito, si una persona comete faltas graves durante los primeros dos años luego de sacar la licencia por primera vez, se le suspenderá y tendrá que rendir los exámenes de nuevo.

Por otro lado, se eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y las licencias nacionales de tipo C, D y/o E serán válidas para el transporte interjurisdiccional de cargas y pasajeros siempre y cuando sean emitidas por jurisdicciones autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Lo que ocurría hasta la fecha era que la licencia de conducir profesional interjurisdiccional, que habilitaba transporte de carga y de pasajeros entre provincias, era otorgada directamente por la ANSV tras un período de capacitación. Aquellas personas que quisieran obtenerla, debían tramitar una licencia profesional previa en su jurisdicción de origen. “Era una duplicación de la licencia. Lo que se busca ahora es que Nación defina los criterios y se corra de la otorgación”, remarcaron fuentes ministeriales.

Ahora, una jurisdicción que sea autorizada por la ANSV podrá emitir la licencia de conducir profesional que habilitará al conductor a trasladarse entre jurisdicciones sin la necesidad de tramitar un carnet extra. “Este decreto le da la facultad a la agencia de hacer convenios para delegar sus licencias. Van a seguir siendo de la ANSV, que va a establecer los estándares, pero las entregas las van a hacer las jurisdicciones. Todas las que tengan convenios de licencias nacionales, va a tener validez la profesional”, añadieron.