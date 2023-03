Cristina Kirchner: "Ya no usan tanques, ahora usan tribunales para clausurar los sueños de un país diferente"

"Ya no son tanques, ahora pasan por los tribunales. Si hay un rol que siguen cumpliendo algunos medios de comunicación. Esa complicidad no ha cambiado", agregó.

Cristina habló sobre la nota donde Sturzenegger propuso expropiar C5N

A modo de ejemplo de sus declaraciones sobre la connivencia entre medios, justicia y grupos económicos, Cristina hizo mención a la nota donde Federico Sturzenegger confiesa el plan para expropiar las empresas de grupo Indalo e intervenir los hoteles de la familia Kirchner.

"Un artículo de Federico Sturzenegger acerca de la grieta contaba que a mediados del año 2015 lo fue a ver (Roberto) Dromi, quien había sido el ministro privatizador. Quería hablar con ellos porque le parecía que podían ganar las elecciones y que le recomendó, entre otras cosas, primero expropiar C5N, después quitarle los hoteles a Cristina... Esto es, intervenir la sucesión de Néstor (Kirchner) a sus hijos", expresó la titular del Senado.

"Me impresionó que no fue algo que se escapó, en un off se pueden decir barbaridades que después se niegan. Esto es algo que alguien escribió, lo leyó y después decidió publicarlo. Y no se le movió a nadie el amperímetro. No hubo ninguna denuncia de ningún periodista de investigación", dijo Cristina e instó al pueblo argentino a replantearse "en qué sociedad quiere vivir".

El disciplinamiento de la dictadura

A continuación la vicepresidenta sostuvo que "la sociedad argentina fue absolutamente disciplinada después de la tragedia de la dictadura del '76", que "generó una dirigencia amorosa".

Para la vicepresidenta, se equivocan quienes creen que los represores "fracasaron porque fueron condenados a cadena perpetua", por lo que advirtió que esos efectos se ven "en el disciplinamiento de la sociedad y la dirigencia política, que dicen 'Esto no se puede', 'Contra el FMI no se puede ir'; han disciplinado a la sociedad", insistió.

En ese sentido destacó el rol de Néstor Kirchner como "el gran indisciplinado" del que se definió como su discípula. "Pasar por la vida no puede ser solamente lo que algunos creen que es aún cuando hayas pasado los más altos honores. No hay más alto honor que el recuerdo de un pueblo o el que te da la historia cuando cumpliste con tus convicciones, tus sueños y con lo que te comprometiste con la sociedad".

El recuerdo a Néstor Kirchner y a los 30 mil desaparecidos

En otro pasaje de su discurso, Cristina recordó la anécdota detrás del discurso que dio Néstor Kirchner el 24 de marzo del 2004 en la exEsma.

"Yo le había dicho que escriba el discurso y que lo lea pero no hubo forma de convencerlo porque él quería decir lo que dijo. Si lo escribía no lo iba a poder decir", indicó.

"Néstor hizo honor siempre a sus convicciones, a lo que pensaba y lo que sentía. Néstor pensaba y sentía y era lo mismo. Ese día él sintió que había cumplido con todos y cada uno de esa generación de la que fuimos parte".

Luego recordó el día que se conoció la noticia de que Estela de Carlotto había encontrado a su nieto. "Inmediatamente me acorde de Néstor porque él estaba seguro que estela iba a encontrar a su nieto".

Estela de Carlotto: "Estamos haciendo el futuro del Nunca Más"

Antes de que la vicepresidenta haga uso de la palabra, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, agradeció el reconocimiento y prometió que las abuelas seguirán luchando para encontrar a los 300 nietos que aún no recuperaron su identidad.

"Hay que luchar por la verdad, por la historia, por la conciencia argentina para que esta patria siga siendo cada día más nuestra como querían nuestros 30 mil desaparecidos", manifestó de Carlotto.

"Las abuelas no somos especiales. Somos madres, y las madres saben cuando le tocan un hijo y dan la vida por eso. Nosotros la estamos dando pero haciendo un futuro del nunca más. No queremos que esto vuelva a pasar", agregó.

"Seguiremos mientras tengamos la fuerza necesaria y la mente clara junto al relevo de los nietos", prometió la titular de abuelas.

La Vicepresidenta dará un discurso en la Universidad de Río Negro

Cristina Kirchner recibirá este viernes el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro por sus contribuciones al "progreso social, científico y cultural de la Nación", durante un acto en el cual dará unas disertación sobre asuntos de política y economía.

"El viernes voy a estar en Río Negro, invitada por la Universidad Nacional de Rio Negro para recibir un doctorado honoris causa y brindar la conferencia '¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política', publicó la vicepresidenta a través de Twitter.