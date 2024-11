Cristina Kirchner fue a Comodoro Py para notificarse de la ratificación de la condena en la Causa Vialidad

"Se demostró un conjunto de actos de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad de concretar la ejecución de la maniobra, reafirmando el funcionamiento del circuito de irregularidades", se afirmó en la sentencia firmada por los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

Días después de la ratificación del fallo, Cristina encabezó un acto por el Día de la Militancia en Santiago del Estero en el que volvió a afirmar que el fallo forma parte de una persecución en su contra por las políticas de inclusión y distribución de los ingresos impulsadas desde sus gobiernos y aseguró que está "dispuesta a pagar el castigo" que le quieren "imponer".

"Estoy dispuesta a pagar el castigo que me quieren imponer", aseguró la ex mandataria, que dijo no "arrepentirse de nada". Asi consideró que el "castigo" tiene varias razones: "Porque le pagamos al Fondo, porque no nos bajamos los pantalones con los fondos buitre, porque los trabajadores volvieron a tener participación en el PBI".

"El castigo que me quieren imponer, al lado de los desaparecidos... El precio es bastante poco y estoy dispuesta a pagarlo. No me voy a arrepentir de nada de lo que hice. No me lo van a perdonar nunca: la condena y la proscripción son el vuelto de esas decisiones", destacó.