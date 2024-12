Cristina Kirchner descartó un pacto por Ficha Limpia: "Hay que ser muy caradura para decir que nosotros acordamos con Milei"

La exmandataria rechazó la existencia de una negociación para hacer caer el proyecto impulsado por el PRO a cambio de votos a favor del pliego de los jueces propuestos por el Gobierno para la Corte Suprema. Además, planteó que "hay que reformar la Constitución, no puede haber elecciones cada dos años".

Además, analizó el vínculo actual entre los tres poderes del Estado. Criticó la metodología del presidente Javier Milei de impulsar medidas a decretos sin pasar cuestiones clave por el Congreso. "Soy la presidenta que menos DNU firmó", aseguró.

En cuanto a las acusaciones de un pacto con La Libertad Avanza para hacer caer el proyecto de Ficha Limpia, Cristina repuso: "Los escucho decir eso y pienso 'esta gente está tomándome el pelo'. No pudimos lograr que Diputados derogue el DNU 70/2023. Aprobaron el RIGI y todo lo que hicieron. ¿Quiénes les dieron los votos? Los 'dialoguistas' y los del PRO. Hay que ser muy caradura para decir que nosotros acordamos con Milei. Son ellos los que le están permitiendo hacer cualquier cosa con los jubilados, con las prepagas, con todo".

Embed - Episodio 36: Cristina Kirchner (Convencional Constituyente por el PJ - Santa Cruz)

Cristina Kirchner se diferenció de Javier Milei: "Si yo le hubiese dicho a los periodistas las cosas que les dice él, me habrían cortado la lengua"

"Hoy, como está la República Argentina, con el avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre atributos que son propios del Legislativo, debería haber controles como la moción de censura. Porque un decreto de cero urgencia que deroga 80 leyes y modifica 300... imaginate si lo hubiera hecho yo. Los diarios estarían denunciándome en las Naciones Unidas. Sin embargo, como es un DNU marcadamente inconstitucional pero es a favor de los sectores económicos, nadie dice nada", planteó la exmandataria.

Cristina recordó las críticas que recibía por sus "modos". "Los famosos discursos por las formas y las instituciones eran una máscara. Fui la presidenta que menos DNU firmó. Hasta la 125 mandé al Parlamento, no necesitaba hacerlo porque tenía facultades, pero dado el grado de conflictividad social que desencadenó, entendí que lo mejor era someterla a consideración legislativa. No tenía ninguna obligación y lo hice", remarcó.

"Y ahora dicen 'Milei se parece a Cristina'. ¿Parecido a quién? ¿Cuándo yo dije las cosas que dice él? Si yo le hubiese dicho a los periodistas las cosas que les dice él me habrían cortado la lengua", subrayó.

"Milei ganó por el fracaso de las expectativas que generó el Frente de Todos de reeditar lo que pasó entre 2003 y 2015"

En un repaso por las elecciones presidenciales de 2023, Cristina consideró que "Milei ganó por el fracaso primero y la gran apuesta que hizo el no peronismo y el antiperonismo con Macri, que fue mal, y después por la expectativa que se generó con respecto a lo que se había vivido en la Argentina entre el 2003 y el 2015 en una suerte de poder reeditar a partir del Frente de Todos y que también notoriamente fracasó".

"También tiene que ver también con el agrupamiento, ahí tiene que ver la Constitución la Constituyente en la figura del balotaje, si vos ves los resultados, Milei saca 30% en la PASO y saca un poquitito menos todavía en la general. Pero es un tercio, pongamos. Y nosotros llegamos a un 37%, estuvimos a dos puntos y pico de lograr los 40 que te exigen, pero después el antiperonismo se desplazó y le dio el triunfo a Milei", destacó.

Cristina Kirchner: "Hay que reformar la Constitución, no puede haber elecciones cada dos años"

La expresidenta se refirió a posibles reformas que, según ella, la Convención de 1994 se perdió de hacer. "Hay que acomodar el sombrero a la cabeza, yo creo que por ejemplo se podían haber hecho otras reformas que hoy serían muy importantes como por ejemplo, el sistema de enmiendas. Que cada vez que se quiere reformar la Constitución haya que primero lograr los dos tercios, después convocar a una convención, hay elecciones... eso no pasa en ninguna parte del mundo", sostuvo.

"Hoy Brasil, México, Estados Unidos, todos tienen el sistema de enmiendas con una mayoría ultracalificada también de dos tercios, un sistema que no se introdujo en ese momento. Hay que reformar la Constitución, modificar el período de elecciones, no puede haber elecciones cada dos años. Tiene que haber elecciones cada cuatro años, acomodar los mandatos para que duren cuatro años", propuso.

Cristina Kirchner Néstor Kirchner 1994 Convención Constituyente Cristina y Néstor Kirchner fueron convencionales constituyentes por Santa Cruz en 1994.

Además, se refirió a la relación con la Justicia. "Creo que también tenemos que modificar el Consejo de la Magistratura, el sistema judicial en realidad, porque vos fijate que el sistema presidencialista no fue atenuado ni tampoco el Poder Judicial actúa para sus funciones específicas. No hay en la historia de la Argentina un decreto necesidad de urgencia que derogue 70 u 80 leyes y que modifique otras 300 porque no puede haber necesidad y urgencia para hacer tamaña modificación casi de la Constitución", señaló.

"¿Qué dijo la Justicia? Absolutamente nada. Duerme el sueño de los justos en la Corte. Me acuerdo cuando nosotros sancionamos la democratización de la Justicia mayoritariamente tanto en Diputados como en el Senado en menos de 30 a 40 días, la Corte se abocó y la declaró inconstitucional", añadió la exmandataria.

Por último, expresó que "en México se está haciendo la reforma que es la elección de los jueces por voto popular y además eliminaron la rémora monárquica, es posible. ¿Es realmente algo moderno y contemporáneo que alguien que puede decidir sobre tu vida tu libertad y tu patrimonio, una vez que es nombrado, dure toda la vida?".

Cristina Kirchner: "El abrazo Perón-Balbín fue un abrazo frustrado"

Recordando la década de 1970, Cristina afirmó que "el abrazo Perón Balbín fue un abrazo frustrado, yo sostengo que la fórmula tendría que haber sido Perón-Balbín y tal vez hubiéramos tenido un país y una historia diferentes".

"No pudo ser, de acuerdo a lo que uno lee de compañeros que participaron, porque Balbín no se animó, porque en ese momento tenía una oposición muy fuerte interna que era Alfonsín", explicó.