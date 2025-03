Crimen de Kim: el ministro de Seguridad bonaerense advirtió que "los asesinos demostraron desprecio por la vida"

"Los responsables de los tres asesinatos ya están todos presos, todos con antecedentes, con frondosos prontuarios. Algunos de ellos tendrían que estar en la cárcel. Habían salido previamente a la fecha de finalización de la condena. Son casos que nos estremecen y nos llenan de indignación", agregó Alonso.

El ministro de Seguridad expresó que "el delito existe en todas las sociedades", pero remarcó que los casos que conmocionaron a la sociedad en los últimos días "están atravesados por el consumo de drogas".

"En la provincia de Buenos Aires la droga no se produce. Entra a la Argentina por la frontera norte y el que tiene que custodiar la frontera es el presidente Milei. Y la que tiene que combatir el narcotráfico es la Justicia Federal. Yo no puedo poner policías bonaerenses en la frontera con Bolivia para que no entre la cocaína o en la frontera con Paraguay para que no entre la marihuana", concluyó Alonso.