Con los vetos pendientes, la oposición pide sesión en Diputados para avanzar con el Garrahan y proyectos de gobernadores

Entre los temas principales figuran el financiamiento universitario, la declaración de emergencia pediátrica —a partir de los reiterados reclamos del Hospital Garrahan—, y los dos proyectos que ya cuentan con media sanción del Senado: la modificación del reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Al no tener dictamen de comisión, ambos necesitarán el respaldo de dos tercios para ser sancionados, aunque la alternativa será votar el emplazamiento a las comisiones.

También, se incluyó la insistencia de la emergencia en Bahía Blanca, vetada por Javier Milei, y la modificación de la resolución que creó la comisión investigadora del caso $LIBRA. Este último punto anticipa una nueva controversia reglamentaria: mientras el oficialismo sostiene que la comisión ya caducó, los impulsores de la investigación argumentan que al no haberse definido su presidencia, la comisión nunca fue formalmente constituida, y por lo tanto, no comenzó a correr el plazo.

Uno de los focos de tensión en la confección del temario fue la incorporación de una serie de decretos reglamentarios que Unión por la Patria pretende dejar sin efecto. Se trata de los decretos 462/25 (modificación de organismos como el INTI e INTA), 345/25 (reorganización de áreas culturales), 351/25 (relativo a la Marina Mercante) y 461/25 (cambios en la Secretaría de Transporte). Su inclusión provocó que otros bloques también presentaran sus iniciativas.

Entre ellas se sumó el proyecto de Facundo Manes para la promoción de la salud cerebral, conocido como Plan Nacional de Alzheimer, y la declaración de emergencia del sistema nacional de ciencia, una iniciativa que aún no cuenta con dictamen. En este último caso, la intención es también votar un emplazamiento a las comisiones, debido al bloqueo sistemático que mantiene el diputado José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, que sigue sin convocar a reuniones.

La insistencia con las leyes de haberes jubilatorios, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, lógicamente, no forma parte del temario. No solo porque la Casa Rosada no oficializó aún el veto —que se espera para el lunes, último día dentro del plazo correspondiente—, sino también porque la oposición recalculó su estrategia tras una serie de alianzas producidas esta última semana.

A la creación del nuevo interbloque entre La Libertad Avanza y los “radicales con peluca” se le suma la oficialización de la alianza en Mendoza entre el oficialismo nacional y el gobernador Alfredo Cornejo. Se espera que suceda algo similar en Chaco y Entre Ríos.

Con este nuevo escenario, el oficialismo tiene casi asegurado el tercio necesario para blindar los vetos, por lo que la oposición decidió dilatar la sesión en la que se traten los temas jubilatorios y de discapacidad para que se realice lo más cerca posible de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Así, si los “87 héroes” logran sostener los vetos, pagarán el costo político de esa decisión con los comicios a la vuelta de la esquina. La intención es que esa sesión se realice el 20 de agosto, es decir, después del cierre de listas para las elecciones de octubre. Habrá que ver si Menem no tiene un as bajo la manga y busca adelantar esa convocatoria.