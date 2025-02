Causa Seguros: la Justicia rechazó la recusación de Alberto Fernández contra el juez Julián Ercolini

El expresidente había señalado en una audiencia ante la Cámara Federal que el letrado "me detesta y me quiere preso”. El camarista Roberto Boico ratificó al magistrado al frente de la causa al señalar que "las críticas presentadas por el litigante no avalan objetivamente el temor de parcialidad que invocó en pos del apartamiento".