Beraldi: "Luciani no pudo contestar ninguna de las defensas que nosotros formulamos"

La verdad se esclareció en el juicio y se debe dictar el pronunciamiento que corresponde, que es una absolución

En la misma línea, Beraldi remarcó que Luciani no cumplió con el desempeño acorde a su responsabilidad: "No pudieron contestar ni una de las defensas que nosotros formulamos en base a pruebas. Presentamos lo que decía el fiscal, pusimos la prueba que desmentía todo lo que decía (...) Como esas pruebas no fueron consideradas por el fiscal, debía dar su interpretación y decir por qué estaban equivocados los defensores. Eso no lo hizo".

"A la Fiscalía la dejó muy mal parada frente al Tribunal. Durante nueve audiencias gritaron una acusación que, cuando llegó el momento de sostenerla, dijeron que no podían decir nada más", advirtió el abogado durante una entrevista con Minuto Uno. Luego, aclaró que "mostré con argumentos y pruebas que la acusación es falsa, que Cristina es una líder honesta".

"La Justicia no cumplió con las expectativas que teníamos"

El abogado Carlos Beraldi explicó cómo reaccionó ante el intento de magnicidio a la exmandataria, ocurrido el 1° de septiembre en Recoleta: "Me conmocionó ver que estábamos en presencia de un hecho que podría haber cambiado el destino de todos los argentinos. Fue un hecho que, por suerte, no se consumó".

"La Justicia, una vez más, no cumplió con las expectativas que todos teníamos. Desde un primer momento comenzaron a aparecer problemas con el teléfono. Un hecho de semejante gravedad requería una respuesta jurisdiccional acorde y no la tuvo de parte de la magistrada y la Corte", remarcó el letrado en C5N.