Fiat inicia la producción de la nueva pick-up Titano en Córdoba: cuándo se lanza a la venta y cuánto costará

Con una inversión de u$s85 millones y la generación de 1.800 puestos de trabajo (50% mujeres), el Polo Industrial de Stellantis en Córdoba da inicio a una nueva etapa de producción de nuevos vehículos comerciales de distintas marcas del grupo, que arranca con Fiat Titano y luego tiene otras opciones en carpeta, cómo ser Peugeot Landtrek y RAM 1200, aunque aún no han sido confirmados. Fiat Titano desembarcará en el disputado segmento de las pick-ups medianas, con rivales de peso cómo Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger, entre otras.

El 50% del personal nuevo de la planta es femenino.

“El Polo Industrial Córdoba escribe hoy un nuevo capítulo en su rica historia gracias a la potencia productiva de Stellantis, especialista mundial en chasis, y su vasta experiencia en pick-ups de otros segmentos con especialistas regionales como Brasil y México. Pero esto no sería posible sin el know how de un gran equipo de personas de nuestra planta de Ferreyra que produce el modelo más elegido por los argentinos de los últimos 4 años, nuestro querido Fiat Cronos”, comentó Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina.

Equipamiento confirmado

Si bien aún no se saben las versiones que tendrá Fiat Titano ni el equipamiento en detalle, la marca italiana sí confirmó que el motor de la pick-up mediana será el turbodiésel 2.2 litros Multijet de 200 cv de potencia, que por el momento llegará importado de Italia, pero a partir de 2027 se producirá también íntegramente en la planta de Córdoba. Este motor se articulará con una caja manual de seis velocidades o una automática ZF de ocho marchas.

fiat-titano-interior-c5n.jpg

Tendrá versiones 4x2, 4x4 automática, alta y baja, está última con reductora. Además, contará con diversas Ayudas a la Conducción, cómo ser Frenado autónomo de Emergencia, Control de Velocidad Crucero Adaptativo, Cámara 360°, entre otros.

¿Cuándo se lanza a la venta?

Directivos de Fiat confirmaron que la fecha de lanzamiento en Argentina de la nueva Fiat Titano está prevista para finales de junio, principios del mes de julio.