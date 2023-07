Axel Kicillof: "Quieren cerrar el Ministerio de Mujeres porque son regresivos, reaccionarios y machistas"

"Uno ve a los candidatos de la oposición y la derecha, uno tras otro, además de amenazar con ajustes y de llevarnos al pasado, no se olvidan que entre las primeras medidas que van a tomar es cerrar el Ministerio de las Mujeres . ¡Hay unanimidad!", describió el principal dirigente de la provincia de Buenos Aires acerca de una de las intenciones de los postulantes de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.

En tal sentido, Kicillof expuso el motivo de la oposición para apuntar hacia las mujeres: "No es sólo vinculado a una cuestión presupuestaria, a que las áreas han crecido y se han institucionalizado, ya que todavía es un porcentaje menor. No se va a pagar una deuda, tampoco una rentabilidad de los bancos, no van a hacer su política de fuga de capitales. ¡No es por ahí! Es una cuestión de prejuicio, ideología y machismo. Quieren cerrar el Ministerio de Mujeres porque son regresivos, reaccionarios y machistas".

Durante el discurso brindado en la localidad bonaerense, donde estuvo acompañado por el candidato presidencial de UxP Sergio Massa y el ministro de Interior, Wado de Pedro, el gobernador bonaerense remarcó que "perciben que los Ministerios de las Mujeres que se han abierto en el Gobierno nacional y provincial no son cualquier dependencia del Estado, sino que son resultado de la lucha de uno de los sectores más dinámicos, más transformadores que ha tenido la política: las mujeres peleando por sus derechos. Van contra esas luchas, no contra el ministro y el Ministerio. Van contra las mujeres organizadas y van contra las conquistas".

