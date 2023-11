ATE pide adelantar el aguinaldo y advierte sobre posibles despidos masivos

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, señaló que "Milei no tiene la opción de pagar o no el aguinaldo" y alertó que el próximo Gobierno planea recortar "miles" de empleos estatales.

"Milei no tiene la opción de pagar o no pagar el aguinaldo, ya que si no lo hiciera estaría violando el orden público. Tiene que saber que desde hace 78 años el movimiento obrero cobra aguinaldo, es un derecho adquirido desde diciembre de 1945 y está legislado", declaró a Radio Nacional.

El gremialista aseguró que "la motosierra" de Milei "no era para la casta sino para las y los trabajadores". "Hemos confirmado, a partir de trabajadores que forman parte de las reuniones de transición entre la gestión saliente y gestión entrante, que van a existir despidos en el Estado después del 10 de diciembre", advirtió.

Rodolfo Aguiar ATE 27-11-23 Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Twitter @rodoaguiar

"Se está haciendo una búsqueda exhaustiva, elaborando bases de datos con quienes han ingresado a la administración pública durante los últimos años", explicó. Senaló que, en este contexto, ATE declaró el "estado de alerta en toda la administración pública" y decidió "impulsar medidas de fuerza preventivas y sectoriales".

A través de un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter, Aguiar remarcó que "la paz social la tienen que garantizar los gobiernos con sus políticas, no los trabajadores. Tenemos derecho a actuar en legítima defensa si sentimos que estamos en peligro", sostuvo.

"Está claro que la variable de ajuste vamos a ser los trabajadores. Tenemos que prepararnos para enfrentar un periodo en el que intentarán quitarnos todos nuestros derechos", concluyó.