Alfa sobre su incorporación a La Libertad Avanza: "Me quiero sumar pero no me interesa figurar".

Aunque aseguró que, en ese encuentro, "no se habló nada de candidaturas", deslizó que aceptaría un ofrecimiento. "Oficialmente no se habló de nada. Yo no tengo ningún problema en conversar y ver de qué manera me puedo sumar", sumó. "Se habló de sumarme a un equipo para poder cambiar el país. Creo que Milei está cambiando el rumbo del país", agregó.

alfa LLA

Ante un año electoral y la posibilidad de integrar una lista, el mediático indicó: "A mi no me seduce el figurar ni el puesto, me seduce la idea de colaborar con el cambio que necesita el país". En esa misma línea, expresó su interés por las problemáticas vinculadas a seguridad: "Yo me he encontrado con (Patricia) Bullrich en Pepino y he hablado. Lo que me dicen ellos es que para cambiar el tema de seguridad, necesitan cambiar el gobierno de la Provincia de Buenos Aires".

En caso de que se concrete su ingreso a la política, comentó que podría combinar esa faceta con su incursión en los medios: "Creo que se pueden conjugar ambas cosas". "Yo no tengo carrera mediática. Yo ya tenía una vida antes de entrar a Gran Hermano, hacía mis cosas... Si bien logré un montón de cosas, ahora estoy haciendo una obra de teatro que la estamos reventando, está lleno todos los días", explicó en relación a su participación en la temporada teatral.

Por otra parte, se refirió a la posible alianza entre Javier Milei y Mauricio Macri, a quien había respaldado en varias ocasiones durante su estadía en la casa. "Creo que tienen el mismo pensamiento. No es descartable pensar en una alianza", sostuvo al tiempo que afirmó: "Mientras sigan apostando a un cambio real y no den marcha atrás, yo eso lo apoyo, a quien sea".

La Libertad Avanza negó "rotundamente" que Alfa vaya a ser candidato

Desde La Libertad Avanza negaron "rotundamente" una posible candidatura de “Alfa” de Gran Hermano para las elecciones legislativas de este año. Lo hicieron a través de un comunicado en redes sociales.

Este miércoles el exparticipante había manifestado su intención de sumarse a las filas de La Libertad Avanza, según lo confirmado a C5N a través de un mensaje de audio.

En el audio, detallaba: “A mí nunca me gustó la política pero soy partidario de un cambio en el país, creo se está haciendo así que sí, me voy a sumar”. Además afirmó ser “amigo de Daniel Scioli de toda la vida", por lo que contó: "Me estuve reuniendo con él en Buenos Aires”.

Ante el crecimiento de la noticia, desde el espacio político se encargaron de despejar las versiones que afirmaban una candidatura, tratándolas de "operaciones" por parte de los medios de comunicación.