Alfa de Gran Hermano confirmó que se sumará "a las filas de Javier Milei"

“Acá estamos en el acto de Milei, de La Libertad Avanza en Mar del Plata, en el Centro Gallegos. Mirá la cantidad de gente que hay. Así que aquí estamos, bien adelante esperando a que empiece. Ahora viene Karina, Lemoine, no sé si vendrá Javier, así que Dani, ¿viste? Lo prometido es deuda. Acá estoy, firme", expresó Alfa en un video publicado en sus redes sociales, en la previa del acto.

En el audio, detalla: “A mí nunca me gustó la política pero soy partidario de un cambio en el país, creo se está haciendo así que sí, me voy a sumar”. Además afirmó ser “amigo de Daniel Scioli de toda la vida", por lo que contó: "Me estuve reuniendo con él en Buenos Aires”.

Karina Milei y Martín Menem X (@LLibertadAvanza)

Para Guillermo Francos, La Libertad Avanza puede ganarle a Cristina Kirchner en las urnas: "Todas las encuestas dicen eso"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que "todas las encuestas dicen" que La Libertad Avanza (LLA) le ganará al peronismo en las urnas aunque Cristina Kirchner sea candidata, y pronosticó que el apoyo al presidente Javier Milei será "todavía mayor" en las elecciones legislativas de este año.

El funcionario explicó que el Gobierno está "empezando a conversar" con otras bancadas para "ver si podemos sacar los temas que hemos mandado a (sesiones) extraordinarias", cuya convocatoria se oficializó este lunes. Entre esos proyectos se encuentra el de Ficha Limpia, aunque sostuvo que "no está hecho para tratar de eliminar la posibilidad de competencia" de la expresidenta.

"Vamos a presentar un proyecto que está hecho sobre la base del anterior, pero con algunas mejoras. No queríamos que se utilizara para decir que queremos excluir en particular a alguien, no era esa la intención. La exclusión, si no hay una ley sancionada, tendría que ser por el voto popular", sostuvo este lunes en radio La Red.

Consultado sobre la posibilidad de que el oficialismo derrote a Cristina en las urnas, señaló que "todas las encuestas dicen eso", aunque "después habrá que ver". "Yo tengo la sensación que el apoyo que tiene el presidente Milei tras un año de mandato es muy importante, muy fuerte. Y como creemos que el segundo año va a ser todavía mejor, con crecimiento económico y baja sensible de la inflación, supongo que eso generará un apoyo todavía mayor", analizó.

"Yo estoy seguro que LLA va a obtener un apoyo muy grande en las elecciones y eso va a hacer que pasemos de un bloque de 38 diputados nacionales y 6 senadores a una participación mucho más amplia. Seguramente vamos a poder tratar las reformas que creemos que tienen que hacerse en las próximas etapas", anticipó.

De cara a las legislativas, Francos negó que LLA le haya puesto "un freno de mano" a un eventual acuerdo con el PRO. "Hay un espacio para trabajar en conjunto, como venimos haciendo en el área legislativa con el PRO y también con muchos sectores del radicalismo; después hay que buscar los acuerdos", sostuvo.

El funcionario afirmó que "la vocación" de Milei y Mauricio Macri "es buscar los mecanismos necesarios para una propuesta común que no sea solo electoral, sino que sea una visión de la Argentina". "Espero que podamos llegar a un entendimiento", concluyó.