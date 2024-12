El presidente Javier Milei prometió que no hará "política monetaria ni fiscal para influir en el resultado electoral" de los comicios legislativos del año que viene y ratificó su compromiso con el déficit cero: "Le pusimos un candado al equilibrio fiscal y nos tragamos la llave", aseguró.

"Gracias a las imágenes que creaban mis seguidores con Inteligencia Artificial, nuestro mensaje de libertad llegó a más personas y así ganamos las elecciones con la campaña más austera de la historia de la humanidad", sostuvo, y destacó "las puertas que semejante poder de cómputo nos puede abrir a nivel medicina, transporte, ingeniería, desarrollo energético, economía o salud".

Sin embargo, señaló que esta tecnología puede representar un riesgo "en las manos incorrectas". "No quisiera imaginar una inteligencia artificial superpoderosa en las manos de un dictador comunista. Sin ir más lejos, fíjense el sesgo ideológico woke que tienen muchas de las inteligencias artificiales más populares. Pero eso nunca será motivo suficiente para frenar el progreso humano", sostuvo.

En ese sentido, insistió en que "toda intervención estatal" es mala y remarcó las ventajas que ofrece la Patagonia para "montar servidores de inteligencia artificial". "No me parece casualidad que esta oportunidad se nos presente al mismo tiempo en que me tocó ser Presidente porque otra cosa que necesitan estos servidores son inversiones, y las inversiones necesitan estabilidad a largo plazo", aseguró.

"Le pusimos un candado al equilibrio fiscal y nos tragamos la llave", afirmó Milei, quien prometió que "esto traerá inversiones" y adelantó que "la próxima carrera será la carrera fiscal y desregulatoria".

"Estamos frente a un hecho inédito: bajamos la inflación sin tener costo en términos de actividad. Además, de cara a un año electoral, vamos con una política de déficit cero y de emisión cero, es decir, no vamos a hacer política monetaria y política fiscal para tratar de influenciar sobre el resultado electoral", concluyó.