Vladimir Putin desafía a Occidente con los misiles rusos, pero no descarta un encuentro con Donald Trump

El presidente de Rusia advirtió que su ejército podría lanzar nuevos ataques contra Ucrania, aunque aclaró que está dispuesto a "negociaciones y compromisos". "No sé cuándo voy a ver a Trump. Estoy preparado para ello, por supuesto", afirmó.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, desafió a Occidente a un "duelo de alta tecnología" con misiles y advirtió que su ejército podría lanzar nuevos ataques contra Ucrania, pero se mostró dispuesto a "negociaciones y compromisos" y no descartó una reunión con el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Respecto de la invasión a Ucrania, a la que describió como una "operación militar especial", aseguró que "la situación está cambiando radicalmente" y las fuerzas rusas están "avanzando a lo largo de toda la línea del frente". También sostuvo que el ejército está "avanzando hacia la resolución de los objetivos principales".

Sin embargo, no precisó cuándo expulsarán a las fuerzas ucranianas que se encuentran en la región rusa de Kursk. "Los echaremos absolutamente. No puede ser de otra manera. Pero, respecto a una fecha precisa, lo siento, no puedo decirlo ahora. Los combates son complicados, por lo que pronosticar el futuro es difícil y falto de sentido", argumentó.

Cuando un periodista le consultó si el nuevo misil balístico hipersónico ruso, apodado Oreshnik, tenía algún defecto, el mandatario respondió con ironía y sugirió que Rusia podría desafiar a un "duelo de alta tecnología" a Ucrania y sus aliados occidentales, dando un aviso previo de un ataque a Kiev para ver si logran proteger la ciudad. "Veamos qué sucede", agregó con una sonrisa.

En ese sentido, advirtió que Moscú podría lanzar más ataques contra Ucrania, y añadió que el misil también podría usarse para atacar instalaciones militares de los países que autorizaron el uso de armas de largo alcance. Sin embargo, sostuvo que estaría dispuesto a reunirse con Trump, quien ha hecho insinuaciones sobre un posible acuerdo de paz.

"No sé cuándo voy a verlo. No dice nada al respecto. Hace más de cuatro años que no hablo con él. Estoy preparado para ello, por supuesto. En cualquier momento", afirmó. "Si alguna vez tenemos una reunión con el presidente electo Trump, estoy seguro de que tendremos mucho de qué hablar", indicó, y agregó que Rusia estaba dispuesta a "negociaciones y compromisos".