Siria: el Kremlin desmintió que Bashar al-Assad esté asilado en Rusia

"El presidente de Siria, Assad, llegó junto a su familia a Moscú. Rusia, partiendo de criterios de carácter humanitario, le ofreció asilo", había señalado también una fuente del gobierno ruso a la agencia TASS.

No obstante, este lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, expresó a los medios: "En cuanto al paradero del presidente Al Assad, no tengo nada que decirles. Lo ocurrido sorprendió al mundo entero. Nosotros no somos una excepción".

El paradero de Bashar al-Assad se desconocía hasta la comunicación de Rusia. Hasta ese momento, circulaban rumores sobre la posible caída de su avión o de que se encontraría en una nación africana.

La caída del régimen de Al Assad en Siria

En la madrugada de este domingo se produjo la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, a manos de los grupos extremistas que tomaron al capital del país asiático. La noticia fue confirmada por el primer ministro sirio, Muhammad al-Jalali. El funcionario señaló que está dispuesto a entregar el poder pacíficamente.

La ofensiva no fue un evento aislado, sino que se trató de una serie de avances estratégicos: días antes, HTS y sus aliados habían lanzado ataques coordinados desde su bastión en la provincia de Idlib, lo que les permitió un rápido avance hacia el sur.

Cancillería envió una alerta y pidió a los argentinos abandonar Siria

Cancillería argentina pidió a los compatriotas que se encuentran en Siria que abandonen a la mayor brevedad posible el lugar. También pidió que se evite viajar hacia el país árabe.

“La Cancillería informa a los ciudadanos argentinos que el conflicto en el noroeste de Siria se ha agravado deteriorándose la situación de seguridad, por lo que se recomienda a los ciudadanos evitar todo viaje a Siria y abandonar el país a la mayor brevedad posible mientras las aerolíneas comerciales están aún operativas”, advirtió el ministerio a través de las redes sociales.

Por su parte, para aquellos que decidan permanecer en Siria, se les recomendó extremar las precauciones y estar atentos a la evolución de la situación de seguridad y emitió los medios para poder contactarse con la Sección consular en Damasco.