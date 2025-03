Desclasificación de archivos de la dictadura: una senadora pidió informes al Gobierno

Silva pidió saber si existe un plazo previsto para la desclasificación de los archivos y cuál es, como así también tener conocimiento sobre el cronograma de esa apertura de archivos y cómo se efectivizará.

Otra de las consultas se refiere a cómo se garantizará la transparencia en el proceso de desclasificación de los archivos, como así también saber si se otorgará algún rol a las organizaciones de la sociedad civil en ese proceso.

La representante rionegrina, que organizó un conversatorio sobre "Igualdad y la participación política de las mujeres", preguntó por el presupuesto que será asignado para garantizar la implementación del proceso y la adecuada conservación de los archivos.

El Gobierno desclasifica la información sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la Dictadura

El lunes último, en el marco del 49° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Gobierno anunció que desclasificará la información sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que la administración libertaria tiene un "compromiso inclaudicable" con los derechos humanos. "Contar la historia completa es una tarea crucial en este camino", subrayó. Los archivos pasarán de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a la órbita del Archivo General de la Nación (AGN).

"El presidente Javier Milei instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período 1976-1983, así como toda otra documentación producida en otro período pero sí relacionada con el accionar de las Fuerzas. Esta decisión responde al cumplimiento del Decreto 4/2010 que, si bien se dictó hace ya 15 años, nunca fue implementado completamente", explicó el portavoz en un mensaje grabado y difundido a través de los canales oficiales este lunes.

"Esto implica el traspaso absoluto de estos archivos en manos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a la órbita del Archivo General de la Nación (AGN), organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos. Durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta", detalló.

"De esta manera, los archivos relacionados al accionar de la última dictadura militar pasarán a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política. Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina pero no lo es a nivel mundial. En muchos países del mundo ya se ha avanzado en procesos de desclasificación. La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso", señaló Adorni.