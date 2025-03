Cierra una reconocida cadena de ropa con más de 150 locales y liquida miles de productos a precios accesibles

La cadena de grandes almacenes Macy's, reconocida en los Estados Unidos , anunció el cierre de algunas de sus tiendas debido a los cambios en los hábitos de consumo y porque ya no es más redituable su unidad de negocio.

Los cambios en el comercio minorista debido al crecimiento de las compras en línea llevaron a esta decisión. La compañía se debió adaptar a los nuevos tiempos, por lo que cerrará 150 tiendas que no resultan rentables.

Los empresarios aseguraron que concentrarán sus inversiones en 350 establecimientos que considera estratégicos para el futuro. Macy's busca reforzar su presencia digital y modernizar las tiendas que permanecerán abiertas.

En el marco de este cierra masivo, lanzó grandes ventas de liquidación en sus establecimientos, ofreciendo descuentos de hasta un 70% en artículos seleccionados.

Macy's es una de las cadenas más antiguas y reconocidas de EEUU Redes Sociales

El objetivo primordial de la compañía es optimizar su competitividad, y no quedar fuera del comercio electrónico cada vez más en aumento. Entre las tiendas que cerrarán sus puertas se encuentra la ubicada en The Mall at Greece Ridge, en Nueva York. Su cierre definitivo está programado para el 11 de abril de 2025.