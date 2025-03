Se agravó el cuadro del papa Francisco: sufrió dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda

Los informó la Santa Sede en su último parte médico. Se reanudó la utilización de ventilación mecánica no invasiva y aclararon que el sumo Pontífice permanece "orientado" y con pronóstico reservado.

El Vaticano informó en su último parte médico una nueva complicación en la salud del papa Francisco: sufrió dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda por lo que reanudó la utilización de ventilación mecánica no invasiva.

De todas maneras, a dos semanas de su internación, aclararon que el sumo Pontífice permanece “orientado”, “lúcido” y con pronóstico reservado, lo que quiere decir que consideran que todavía no está fuera de peligro

“En el día de hoy, el Santo Padre ha presentado dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, causados por una importante acumulación de moco endobronquial y el consecuente broncoespasmo”, detalla en el último boletín difundido por el Vaticano.

“Lo que manejábamos hoy por la mañana era que el papa no había tenido fiebre y no había señales de infección. El corazón sigue siendo fuerte, eso es importante y que incluso no está anémico”, informó desde Italia la periodista de C5N Pamela Francescato en el programa De Una.

El Papa había publicado el lunes en su cuenta de X un mensaje de agradecimiento dirigido a todos los feligreses: “Quisiera agradeceros vuestras oraciones, que se elevan al Señor desde el corazón de tantos fieles de tantas partes del mundo. Siento todo vuestro afecto y cercanía y, en este momento particular, me siento llevado y sostenido por todo el Pueblo de Dios”.