Rusia denunció amenazas contra el líder de las negociaciones con Ucrania: "Una situación indignante"

Según consignó el canal RT en Español, Peskov advirtió ante un grupo de periodistas que Medinski recibió intimidaciones. "Sin dudas, se trata de una situación absolutamente indignante, y las amenazas no se dirigen directamente al principal negociador, sino a su familia. Es algo totalmente inédito" , expresó.

Vladimir Medinski y Vladimir Putin Vladimir Medinski junto a Vladimir Putin. AFP

En tal sentido, se refirió a la procedencia de las amenazas. "Si el origen es Ucrania, el régimen de Kiev, la situación es más que indignante", expresó.

En tanto, la denuncia de Rusia se produjo después de que Medinski fuera agregado a la lista del sitio web ucraniano Myrotvorets, donde se publica información sobre las personas consideradas enemigas de Kiev. En esta línea, fue acusado de ser "cómplice de los crímenes del Gobierno ruso contra Ucrania y sus ciudadanos".

Guerra entre Rusia y Ucrania: Donald Trump advirtió que Vladimir Putin "está jugando con fuego"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le advirtió a Vladimir Putin que "está jugando con fuego" luego de que Rusia lanzara el mayor ataque aéreo contra Ucrania desde el inicio de la guerra, y le dio a entender que le conviene contar con su respaldo de cara a las negociaciones de paz.

"Lo que Vladimir Putin no comprende es que, si no fuera por mí, ya le habrían pasado a Rusia muchísimas cosas malas, y quiero decir muy malas. ¡Está jugando con fuego!", afirmó Trump este martes en un posteo de Truth Social, marcando distancia del mandatario ruso.

Trump ya lo había criticado el fin de semana tras una serie de ataques aéreos que dejaron al menos 12 muertos y decenas de heridos. "No me gusta nada lo que hace Putin. Está lanzando cohetes a ciudades y matando gente. Lo conozco desde hace mucho tiempo y siempre me llevé bien con él. Estamos hablando", señaló a CNN.

Además, redobló la apuesta en un posteo de Truth Social al asegurar que Putin "se ha vuelto absolutamente loco", está "matando innecesariamente a mucha gente" y bombardeando "ciudades en Ucrania sin razón alguna". También alertó que su intento por conquistar todo el país "llevará a la caída de Rusia".