Tras el ataque a Ucrania, Donald Trump advirtió que Vladimir Putin "está jugando con fuego"

El presidente estadounidense reaccionó luego de que Rusia lanzara el mayor ataque aéreo desde que empezó la guerra. "Si no fuera por mí, ya le habrían pasado a Rusia muchísimas cosas malas", aseguró.

Viajar a New York: la pequeña selva tropical oculta en medio de la ciudad

"Lo que Vladimir Putin no comprende es que, si no fuera por mí, ya le habrían pasado a Rusia muchísimas cosas malas, y quiero decir muy malas. ¡Está jugando con fuego!", afirmó Trump este martes en un posteo de Truth Social, marcando distancia del mandatario ruso.

Trump ya lo había criticado el fin de semana tras una serie de ataques aéreos que dejaron al menos 12 muertos y decenas de heridos. "No me gusta nada lo que hace Putin. Está lanzando cohetes a ciudades y matando gente. Lo conozco desde hace mucho tiempo y siempre me llevé bien con él. Estamos hablando", señaló a CNN.

Además, redobló la apuesta en un posteo de Truth Social al asegurar que Putin "se ha vuelto absolutamente loco", está "matando innecesariamente a mucha gente" y bombardeando "ciudades en Ucrania sin razón alguna". También alertó que su intento por conquistar todo el país "llevará a la caída de Rusia".

Trump posteo sobre Putin 27-05-25 Truth Social

Por su parte, el Kremlin aseguró este martes que Rusia garantizará su seguridad independientemente de las negociaciones de paz o de los dichos de Trump. "Hay un proceso de paz, no hay un proceso de paz, dice algo el presidente Trump o no lo dice, Rusia garantizará su seguridad", sostuvo el portavoz de la Presidencia, Dmitri Peskov, a la televisión estatal rusa.

También advirtió que Rusia responderá a los ataques con drones lanzados por Ucrania en los últimos días, y acusó a los medios occidentales de "sabotear" las negociaciones de paz y "alentar a Estados Unidos a introducir nuevas sanciones" contra su país.