México rechazó pagar la construcción del muro fronterizo propuesto por Donald Trump

La máxima autoridad política del territorio azteca afirmó que no hay ningún trato con la gestión norteamericano para llevar adelante la obra y dejó en claro su postura durante la conferencia de prensa brindada en el Palacio Nacional.

"No, claro que no. Es una decisión con la que no estamos de acuerdo", fue la respuesta de Sheinbaum, al marcar distancia de cualquier negociación que implique recursos mexicanos en la obra impulsada por el magnate republicano.

La declaración de Sheinbaum llegó luego de que la gestión de Trump reanudara la construcción de más de 120 kilómetros de muro en la frontera, al tiempo que insistió en que el Gobierno mexicano pagará por la edificación de esta barrera para controlar el flujo migratorio.

