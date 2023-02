Lula Da Silva anticipó que conversará con Joe Biden sobre Cuba y Venezuela

"Espero que la agenda con Biden sea lo más amplia posible, sin abdicar de nuestros problemas sobre nuestra querida Sudamérica, nuestro Mercosur, nuestra América Latina", sostuvo el mandatario.

Luego explicó que también abordará los bloqueos a Cuba ya que "todas las veces que hablé con Bush, con Obama, siempre estaba en la agenda, sobre todo porque no logro entender por qué ellos mantienen el bloqueo durante tantos años, tantas décadas".

En referencia a Venezuela, Lula sostuvo que "siempre estará en agenda, porque vamos a discutir el fortalecimiento de Sudamérica y Brasil tiene mucha responsabilidad en la región, con 16.000 kilómetros de frontera con los países sudamericanos. Brasil quiere que Sudamérica esté en paz para desarrollarse y crecer económicamente".

En la misma línea, confirmó, al portal Opera Mundi, que Brasil volverá a tener embajador en Venezuela y en Cuba y recuperará las relaciones "como lo hizo tradicionalmente, con mucha tranquilidad".

Lula acerca de la incorporación de Ucrania a la OTAN

El líder del PT anticipó que Brasil quiere discutir la paz en Ucrania sin involucrarse en el conflicto y recordó que esa posición se la transmitió recientemente al jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, y al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

"No creo que Biden me convoque para participar de la guerra en Ucrania porque Brasil no participará", explicó Lula. Para luego subrayar que "es necesario que alguien no quiera participar de la guerra y que quiera construir la paz".

"Hoy no tenemos a nadie discutiendo la paz, Estados Unidos no lo hace, Europa está involucrada en la guerra, directa o indirectamente", apuntó.

Lula da Silva y el punto en común entre Brasil y Estados Unidos

En tanto, Lula expresó en el último diciembre que existe el punto en común entre Brasil y Estados Unidos que consiste en que ambos países tienen una "necesidad democrática". El líder del Partido de los Trabajadores cargó contra el presidente estadounidense anterior y lo relacionó con el exmandatario Jair Bolsonaro. "El daño que le hizo (Donald) Trump a la democracia estadounidense es el mismo que le hizo Bolsonaro a Brasil", manifestó.

Lula y Biden hablarán del cambio climático

Lula y Biden comparten lo importante de llevar a cabo una transición energética, además de que uno de los objetivos del presidente de Brasil es que su país sea una "potencia ambiental".

La reunión que tendrá como uno de los ejes este tema, significará la vuelta al diálogo de este punto después de que Bolsonaro en su gestión haya desestimado públicamente en varias oportunidades tratar el cambio climático.