La inquietante teoría de Stephen Hawking sobre el fin del mundo que preocupa a la NASA

¿Cuándo llegará el fin del mundo? A ciencia cierta no existe una fecha ni hora determinada, sino que existen varias teorías que podrían explicar el porqué la Tierra dejará de ser un espacio habitable para los humanos. El físico Stephen Hawking elaboró una hipótesis sobre el destino del planeta que ahora la NASA podría llegar a confirmar.

Stephen Hawking

Así como un gran meteorito causó la destrucción de los dinosaurios, la teoría que advirtió Stephen Hawking en el documental The Search for a New Earth, puede tener a un culpable: la humanidad. Según sus palabras, la Tierra será un planeta habitable hasta el año 2.600.

Ya que poco después, el planeta se convertirá en una "una gigantesca bola de fuego", por lo que sería imposible vivir en condiciones tan adversas. Los causantes de la desaparición de la vida, como la conocemos, son el cambio climático, el efecto invernadero y el calentamiento global.

Esta advertencia de Hawking no está muy alejada de la realidad y es algo que también preocupa a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Si bien no publicó una fecha exacta en la que llegará el fin del mundo, sí alertó sobre las consecuencias para el planeta, si es que no se toman medidas urgentes para evitar el consumo de los recursos energéticos.

¿Contacto extraterrestre? La NASA recibió una señal de láser desde 460 millones de kilómetros

¿Contacto extraterrestre? La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), recibió una señal de láser desde 460 millones de kilómetros, logrando de esta manera una hazaña histórica al enviar y recibir una señal láser a una distancia comparable a la que separa la Tierra de Marte. Esta tecnología podría revolucionar la comunicación en el espacio profundo, posibilitando la transmisión de datos a velocidades mucho mayores que las actuales.

“El hito es significativo. La comunicación láser requiere un nivel muy alto de precisión y, antes de lanzarnos con Psyche, no sabíamos cuánta degradación del rendimiento veríamos en nuestras distancias más lejanas”, dijo en un comunicado Meera Srinivasan, líder de operaciones del proyecto en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la Nasa. “Ahora se han verificado las técnicas que utilizamos para rastrear y apuntar, lo que confirma que las comunicaciones ópticas pueden ser una forma robusta y transformadora de explorar el sistema solar”.

El Laboratorio del Telescopio de Comunicaciones Ópticas ubicado en las instalaciones de Table Mountain del JPL cerca de Wrightwood, California, actúa como la estación de enlace ascendente, capaz de compartir 7 kilovatios de potencia láser para enviar datos al transceptor.