La emotiva despedida de Yarden Bibas a su familia: "Lo siento, no pude protegerlos a todos"

Los cuerpos de Shiri y sus hijos Ariel y Kfir, secuestrados por Hamás en 2023, fueron sepultados en una ceremonia privada. Su esposo, recientemente liberado por el grupo terrorista, brindó su último adiós con un emotivo discurso: "Shiri, esto es lo más cerca que he estado de ti desde el 7 de octubre, y no puedo besarte ni abrazarte, ¡y me está rompiendo!"

Cientos de personas se reunieron para acompañar el cortejo fúnebre de Shiri Bibas y sus dos hijos, Ariel y Kfir, secuestrados por Hamás en octubre de 2023. Sus cuerpos fueron sepultados en una ceremonia privada, donde Yarden Bibas brindó un emotivo y desgarrador discurso: " Shiri, esto es lo más cerca que he estado de ti desde el 7 de octubre, y no puedo besarte ni abrazarte, ¡y me está rompiendo !".

Shiri Bibas

"Fue al comienzo de nuestra relación. Me dijiste que solo te llamara así si estaba seguro de que te amaba, que no lo dijera descuidadamente. No lo dije entonces porque no quería que pensaras que me apresuraba a decir te amo", expresó Yarden.

Además, también mencionó la última decisión que tomaron juntos aquel 7 de octubre de 2023: "En la habitación segura, pregunté si debíamos luchar o rendirnos. Dijiste pelear, así que peleé. Shiri, lamento no haber podido protegerlos a todos. Pienso en todo lo que pasamos juntos: hay tantos recuerdos hermosos".

Las palabras de Yarden sobre Ariel y Kfir

El padre también habló emocionado sobre Ariel, el mayor de sus dos hijos: " Me hiciste padre. Nos transformaste en una familia. Me enseñaste lo que realmente importa en la vida y sobre la responsabilidad. El día que naciste, maduré instantáneamente gracias a ti. Me enseñaste mucho sobre mí y quiero agradecerte. Así que gracias, amado mío".

Sin embargo, tomó unos segundos para pedirle perdón: "Ariel, espero que no estés enojado conmigo por no haberte protegido adecuadamente y por no estar ahí para ti" y añadió, "seguro que estás haciendo reír a todos los ángeles con tus chistes tontos e impresiones. Espero que haya muchas mariposas para que puedas observar, tal como lo hiciste durante nuestros picnics".

Ceremonia familia Bibas 26-2-25.png REUTERS/Shir Torem

Sobre Kfir, el padre recordó su cabello colorado, característica que compartía con su hermano Ariel. "Extraño nuestros juegos matutinos cuando mamá me pedía que te cuidara antes de ir a trabajar. ¡Aprecié mucho esos pequeños momentos y ahora los extraño más que nunca!", contó.

La hermana de Shiri, Dana Silberman-Sitton también habló durante la ceremonia y le dedicó un sentido mensaje a sus sobrinos."Solo pude ser tu tía durante cuatro años, pero fueron cuatro años de orgullo. Extrañaré tu caminar, como un hombrecito, tu risa, tus ojos amables y tus dulces abrazos", expresó sobre Ariel.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MeretzArgentina/status/1894717754806055298&partner=&hide_thread=false "Estarán por siempre ligados a nuestros corazones y nuestras almas".

Dana Silberman-Sitton, hermana de Shiri Bibas y tía de Ariel y de Kfir, se despedía con estas palabras de ellos en el funeral concluido hace pocos minutos. pic.twitter.com/qe1cBrQmlf — Meretz Argentina (@MeretzArgentina) February 26, 2025

"Tristemente, solo tuve nueve meses para apreciarte. No fue difícil enamorarme de ti inmediatamente. Sonriente y puro, y pelirrojo también no decepcionaste", lamentó Dana. Sobre su hermana Shiri, aseguró que "papá y mamá nos criaron para ser mujeres fuertes, para amar a los demás y respetar las diferencias".

Una multitud de gente se reunió en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv para despedir a los miembros de la familia Bibas, con globos de color naranja y carteles dirigidos a Shiri y sus hijos. La ceremonia de entierro se realizó en el cementerio de Tsoher, muy cerca del hogar que compartían dentro del kiibutz de Nir Oz y donde fueron los cuatro secuestrados.

La mujer que dirigió la ceremonia, Carmit Palty Katzir, contó que los tres fueron enterrados en un solo ataúd: "Permanecerán juntos y unidos, igual que Shiri envolvió a los niños, siempre, incluso aquel día maldito".