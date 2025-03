Estados Unidos suspendió toda la ayuda militar a Ucrania para presionar a Zelenski

Trump Zelenski

"El presidente ha dejado claro que está centrado en la paz. Necesitamos que nuestros socios también estén comprometidos con esa meta. Hemos puesto en pausa y revisado nuestra ayuda para garantizar que contribuye a una solución", indicó un alto cargo de la Casa Blanca.

Según el Comité de para el Presupuesto Militar Responsable de Estados Unidos, desde inicio de la guerra en el 2022, el país asistió a Ucrania con 175.000 millones de dólares. Este es un duro golpe para Kiev, ya que Ucrania cuenta con EEUU como principal suministrador de ayuda militar.

Días atrás, Trump arremetió varias veces contra Zelenski, remarcando el rol fundamental para que Ucrania continúe con la guerra: "Este tipo no quiere la paz en tanto cuente con el respaldo estadounidense, pero Europa, en la reunión que tuvo con él, ha declarado claramente que no puede hacer el trabajo sin Estados Unidos".

Donald Trump sobre la caliente reunión con Zelenski: "Nos faltó el respeto, que vuelva cuando esté listo para la paz"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su par ucraniano, Volodimir Zelenski, protagonizaron un tenso encuentro hoy en el Despacho Oval de la Casa Blanca frente a la prensa, en el que también estuvo presente el vicepresidente J.D. Vance.

Tras la conflictiva reunión, en la que Trump acusó a Zelenski de “estar jugando con la Tercera Guerra Mundial”, el líder republicano realizó una publicación en su cuenta de la red social Truth, en la que apuntó duramente contra el ucraniano.

Trump Zelenski casa blanca Reuters

“Hoy tuvimos una reunión muy significativa en la Casa Blanca. Muchas cosas se aprendieron que no podrían entenderse sin una conversación bajo tal fuego y presión”, comenzó el mensaje de Donald Trump.

Luego afirmó: “Es sorprendente lo que surge de la emoción, y he comprendido que el presidente Zelenski no está preparado para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventajas, quiero PAZ. Le faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su querida Oficina Oval. Podrá regresar cuando esté listo para la Paz”, concluyó el texto del presidente estadounidense