Es argentino y combate en Israel con las camisetas de Messi y de Gimnasia

"Si bien nací en Argentina y viví ahí hasta los 26 años, estoy defendiendo mi casa y a mi gente. Soy israelí y me siento israelí", aclaró De Leo, en diálogo con radio La Cielo, de La Plata.

"Soy re Tripero. Me vine a la guerra con el mate, el arma, la casaca del Lobo y la 10 de Messi. Soy socio de la filial Triperos en Europa. La foto le llegó a Pedro Troglio y me mandó un video re lindo, demostrando su apoyo. Sería espectacular que les llegue a los jugadores. Los colores de la camiseta de Gimnasia son los de la bandera de Israel. Entonces hay como una conexión ahí", agregó el joven.

Natan De Leo

En diálogo con C5N, De Leo aclaró que en su día a día es un civil más, que trabaja haciendo películas y series para la televisión. Sin embargo, como es reservista del ejército, cada tanto es convocado para alguna misión.

"Cuando me vine a vivir a Israel, decidí alistarme en el ejército porque sentía que tenía que devolverle al país algo de todo lo que me había dado durante los primeros seis meses. No estaba obligado a hacerlo, pero me dio ganas. Quería aportar mi granito de arena", sostuvo el joven platense.

Por último, De Leo aseguró que no siente miedo. "No tengo miedo. Me siento más seguro acá que en mi casa. Estoy armado, estoy capacitado para defenderme y rodeado de gente que está capacitada", concluyó.