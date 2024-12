Entraron a robar a un local de ropa, la empleada se desmayó y el ladrón la asistió

Los medios brasileros aseguran que había solo dos empleados dentro del local y que siempre son más, pero los otros dos vendedores y el guardia de seguridad se encontraban en horario de almuerzo. Uno de los ladrones entró, pidió un gorro y cuando se dispusieron a ver la mercadería comenzó el robo.

La empleada contó a G1: “Lo escuché entrar y preguntar si tenía sombrero. Mientras respondíamos, el otro hombre anunció el robo y se levantó la camiseta para mostrar que estaba armado”.

En un momento la vendedora se desvaneció y el delincuente se empezó a ella y la contuvo: "Cálmate, respira, que no te vamos a hacer nada’. No pensé que me harían nada, pero en ese momento pasa muy rápido”, relató la víctima.

Se llevaron 422 reales en efectivo y más de $70 mil pesos argentinos, además de una gran cantidad de dinero en ropa.