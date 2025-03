Furor por una Cybertruck de Tesla que paseó por las calles de Puerto Madero

En la intersección de las calles Juana Manso y Rosario Vera Peñaloza, fue registrada el particular vehículo futurista que enseguida se viralizó en las redes sociales. Las imágenes del ejemplar de Tesla estacionado en medio de la calzada de Puerto Madero se multiplicaron, donde vecinos y curiosos fotografiaban a la inédita CyberTruck.

En este caso particular no se trató de una camioneta patentada en el país, sino que era un modelo radicado en Uruguay. Aunque la pickup ya llegó al país a fines de febrero, todavía no es posible comprar oficialmente la camioneta Tesla en la Argentina, pero sí está permitido importar algunos de sus modelos básicos.

Cabe recordar, que el presidente Javier Milei había manejado una Cybertruck, junto a su hermana Karina Milei, en abril del año pasado durante una visita que realizaron en la fábrica de Tesla en Texas, Estados Unidos, en donde fueron recibidos por el mismo Elon Musk.