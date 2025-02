Elecciones en Ecuador: pese a la denuncia de Daniel Noboa, la OEA aseguró que no hubo fraude

Ultimátum de Netanyahu: "Si Hamás no libera rehenes el sábado, se reanudarán los combates"

"La misión, hasta el momento, no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades generalizadas que puedan alterar los resultados de la elección. Al mismo tiempo, invita a que cualquier denuncia sea presentada ante las autoridades competentes", señaló en un comunicado la organización.

Daniel Noboa había denunciado, sin aportar pruebas, "muchas irregularidades" en el proceso de escrutinio de votos y había señalado que el conteo rápido realizado por la OEA le daba una mayor votación en comparación con el resultado presentado por el CNE, donde se disputa voto a voto el primer lugar con González.

Daniel Noboa

Cuando aún falta por concluir el conteo, Noboa asevera que ganó la primera vuelta, mientras que González afirma que ha sacado dos puntos porcentuales más que el gobernante.

La OEA señaló que los resultados parciales presentados por el CNE "coinciden con los datos obtenidos a través del conteo rápido realizado por la Misión, manteniéndose dentro del margen de error", y reflejan que habrá una segunda vuelta.

En su primera aparición pública tras los comicios celebrados el domingo, Noboa explicó en una entrevista por qué no salió a agradecer a sus votantes el pasado domingo. "Seguíamos contando, seguíamos revisando en ciertas provincias porque había cosas que no cuadraban, incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor", expresó.

La Misión de la OEA recordó que los resultados oficiales son aquellos emitidos por el CNE, "ya que las Misiones de la OEA no sustituyen a las autoridades electorales nacionales ni interfieren en sus atribuciones".

De cara a la segunda vuelta, prevista para el domingo 13 de abril, la misión avanzó que seguirá acompañando el proceso electoral "con imparcialidad y apego a los principios democráticos".

Además, se manifestó la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE), que calificó los comicios de Ecuador como "transparentes" y señaló que no les consta ningún indicio ni hecho que pueda sostener una acusación o denuncia de fraude.