El Vaticano difundió el proyecto de la tumba del papa Francisco

Los restos de Francisco, serán uno de los pocos que no estarán enterrados en el Vaticano y el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, adelantó que el sepulcro podrá ya ser visitado desde la mañana de domingo, 27 de abril, un día después de las exequias.

El último médico que atendió al papa Francisco reveló cómo fueron sus últimas horas: "Seguía vivo, pero estaba en coma"

Sergio Alfieri, el médico que coordinó el equipo del Hospital Gemelli durante los 37 días que el papa Francisco estuvo ingresado, reveló que Jorge Bergoglio "no sufrió" y desmintió que tuviera una crisis respiratoria. Además, dio más detalles sobre sus últimas horas.

"No podemos decir con seguridad si se trató de una hemorragia cerebral o de un derrame cerebral. Pero no murió por problemas respiratorios", sostuvo, en diálogo con la RAI. "No tenía ningún dolor, no sufría y sobre todo, afortunadamente, no notaba nada", añadió.