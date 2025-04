Aranceles: Donald Trump dice que China podría obtener un alivio si aprueba el acuerdo de TikTok

El mandatario fue consultado sobre si está dispuesto a disminuir el impacto de los tributos a diferentes países. En el caso de China, el gravamen alcanza un 54% , aunque podría tener una merma. "Bueno, depende. Siempre y cuando nos ofrezcan algo positivo. Por ejemplo, con TikTok" , aseguró a bordo del avión Air Force One.

En tal sentido, el magnate republicado aseguró que "tenemos una situación en la que China probablemente dirá: ‘aprobamos el acuerdo, pero ¿qué va a hacer con los aranceles?'". Enseguida, indicó: "Los aranceles nos dan un gran poder de negociación, siempre lo han hecho. Los utilicé muy bien en la primera Administración. Ahora lo estamos llevando a un nivel completamente nuevo".

El Presidente estadounidense bautizó como "día de la liberación" a la imposición de aranceles: del 10% a 184 países y territorios, incluida la Unión Europea (UE). No obstante, Trump aclaró que no está teniendo conversaciones concretas con Pekín sobre el asunto. "No, solo estoy usando eso como un ejemplo", precisó.

Los productos argentinos tendrán un arancel del 10% para ingresar a Estados Unidos: a quiénes afectará

El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una guerra comercial, tras explicar que implementará una barrera mínima del 10% a todos sus socios comerciales y más altas para algunos. Argentina no quedó exenta de los aranceles, y a pesar de la buena relación entre el mandatario estadounidense y el presidente Javier Milei, el país se verá afectado en sus exportaciones a Estados Unidos.

La batería arancelaria del líder republicano no llegan en el mejor momento para el Gobierno, en medio de un clima cambiario tenso y en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un nuevo desembolso para consolidar una recuperación económica que parece tambalear.

El nuevo esquema de aranceles recíprocos generalizados fijó un arancel mínimo del 10% para todos los productos que ingresen a EEUU, incluyendo los provenientes de la Argentina, un piso muy superior a lo que pagan diversas exportaciones argentinas en la actualidad en un golpe para la comercialización de productos nacionales al país norteamericano.

La medida afectó profundamente a Latinoamérica donde Trump aplicó aranceles a Brasil (10%), Chile (10%), Colombia (10%), Perú (10%), Nicaragua (18%), CostaRica (10%), Argentina (10%), Ecuador (10%), Guatemala (10%), Honduras (10%), ElSalvador (10%), Bolivia (10%), Panamá (10%), Venezuela (15%), Paraguay (10%).