La Selección argentina llegó al país junto a la Copa del Mundo pero, durante la transmisión en vivo de los festejos, la figura de un muñeco Chucky sentado en la mesa rodeado de cerveza llamó la atención de miles de fanáticos que no entendían por qué estaba ahí.

Entre ellas, todo el plantel que acompañó a la Albiceleste no quedó exento, tanto los jugadores como el plantel suelen mantener ciertas tradiciones para no perder la fe en el próximo partido.

En este caso, el muñeco Chucky que acompañó a la Selección durante todo el Mundial Qatar 2022 no es la primera vez que aparece.

En una charla con AFA Studio, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia explicó que se encontró con el muñeco antes momentos antes de comenzar la concentración para la Copa América 2021.

“Fue algo de parte del staff. Un día entré a la utilería, vi el muñequito de Chucky, le faltaba un brazo y una pierna. Nadie sabía cómo estaba ahí, entre medio de todos los santitos y vírgenes. Dije: ‘¿Quién trajo a ese muñeco acá? Tiene mala suerte’. Nadie contestaba. Me dice Juan Cruz, el utilero: ‘Jefe, ese muñeco trae suerte, a mi hijo le dicen Chucky’. Como entramos a la burbuja, me lo dio para que me acuerde de él y lo tenga siempre en todos lados”, explicó Tapia.

Luego de que la Selección ganó la Copa América en Brasil, el "Chiqui" Tapia se tatuó la figura del muñeco Chucky tras una promesa ante los jugadores.

La cábala continuó cuando la Scaloneta viajó a participar del Mundial Qatar 2022, así es como apareció en unas de las transmisiones en vivo que realizaron Nicolás Otamendi o Sergio "Kun" Sergio Agüero, donde se lo ve arriba de una mesa rodeado de cervezas.

"Tenemos a Chucky acá, loco. Está remamado Chucky", explicó Otamendi en el vivo de Instagram. Además el "Chiqui" confesó que desde ese momento, duerme con él.

Video: el impresionante recorrido de la caravana de la Scaloneta

Tras su arribo a suelo argentino, miles de hinchas recibieron a los futbolistas de la Selección argentina en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por el campeonato del mundo obtenido en Qatar 2022.

Una multitud se concentró este lunes por la tarde al rededor del predio de la AFA, en Ezeiza, a la espera del arribo del seleccionado argentino consagrado campeón mundial tras vencer por penales a Francia.

Pese a que el conjunto nacional llegó pasada las dos de la madrugada, unas multitud de hinchas ya los esperaban para recibirlos con banderas, camisetas, bengalas y canciones en forma de agradecimiento.