Vacaciones en Brasil 2025: la playa poco conocida que no está llena de turistas

Brasil es un destino de ensueño para quienes buscan disfrutar del verano junto al mar. Si bien cuenta con playas mundialmente famosas, también contiene rincones ocultos donde la naturaleza se conserva intacta y la tranquilidad es protagonista, lo que llama la atención de numerosos turistas. Uno de estos paraísos escondidos es Playa de Lagoinha do Leste, ubicada en Florianópolis, un lugar perfecto para quienes desean alejarse de los destinos turísticos masivos.

Vacaciones en Mendoza 2025: tres lugares con grandes paisajes que no todos conocen

A diferencia de otras playas más concurridas, Lagoinha do Leste ofrece una experiencia exclusiva gracias a su acceso restringido. Solo es posible llegar caminando o en lancha, lo que hace que el lugar mantenga su esencia intacta y sea un destino perfecto para quienes buscan una escapada diferente en contacto con la naturaleza.

Playa de Lagoinha do Leste Tripadvisor

Dónde queda Playa de Lagoinha do Leste

Playa de Lagoinha do Leste se encuentra en la costa sur de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil. Ubicada a 34 km del centro de la ciudad, forma parte de un parque municipal que protege su entorno natural y la convierte en un destino ideal para quienes buscan tranquilidad y paisajes impresionantes lejos del turismo masivo.

Qué puedo hacer en Playa de Lagoinha do Leste

Este paraíso natural ofrece diversas actividades para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza y la aventura:

Recorrer sus 1.200 metros de arena blanca y aguas cristalinas.

Explorar la laguna natural ubicada junto a la playa.

Descubrir una pequeña cascada rodeada de vegetación.

Caminar por senderos panorámicos que atraviesan el bosque autóctono.

Practicar surf en las áreas con mayor oleaje.

Observar la fauna y flora local en un entorno protegido.

Relajarse en un ambiente tranquilo, lejos del ruido turístico.

En la playa hay algunos kioscos con servicios básicos, pero se recomienda llevar provisiones propias, ya que la infraestructura es limitada debido a su carácter de área protegida.

Playa de Lagoinha do Leste El viajero libre

Cómo llegar a Playa de Lagoinha do Leste

Existen dos maneras de llegar a esta playa. La primera es a pie, a través de dos senderos: uno de 3 km desde Praia do Matadeiro, con vistas panorámicas y señalización adecuada, y otro que demanda más esfuerzo físico desde Praia do Pântano do Sul, con tramos empinados y rodeados de vegetación densa.

La segunda opción es en lancha, con salidas desde Pântano do Sul o Armação. El recorrido dura entre 15 y 30 minutos y tiene un costo aproximado de 30 dólares por viaje de ida y vuelta. La mejor época para visitarla es entre noviembre y abril, cuando el clima es más favorable y permite disfrutar al máximo de este paraíso escondido.