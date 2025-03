Vacaciones en Brasil 2025: el destino oculto con selva con lianas, chocolates y parques temáticos

A casi dos horas de Porto Alegre , uno de los puntos más reconocidos de Brasil, se encuentra un sitio ideal para grandes y chicos con atracciones y actividades que no se suelen ver en otros lugares del país vecino. Además, se destaca por su tranquilidad en comparación a los puntos más concurridos.

Entre los destinos más divertidos del país, alejados de las paradisíacas playas, se encuentra Gramado. Este lugar, considero la Suiza de Brasil cuenta con tradiciones europeas que se reflejan en sus construcciones y gastronomía, y también con increíbles parques temáticos.

Gramado Getty Images

Dónde queda Gramado

Gramado es uno de los puntos más turísticos del estado de Rio Grande do Sul, en la región sur de Brasil. Se ubica a 100 kilómetros al norte de Porto Alegre, su capital y limita con los municipios de Caxias do Sul, Três Coroas, Canela, Nova Petrópolis y Santa Maria do Herval.

Qué puedo hacer en Gramado

Bellezas naturales: Gramado es ideal para los amantes de la naturaleza , ya que cuenta con increíbles paisajes donde las sierras, valles, arroyos cristalinos y bosques son los protagonistas. Las hortensias se encuentran en todas partes, debido a que es el símbolo de la ciudad.

al contrario de los puntos más turísticos del país, este municipio se caracteriza por la tranquilidad y la limpieza de sus calles . Además, se pueden apreciar las construcciones de estilo europeo que le dan una identidad a este particular destino que también llaman la Suiza de Brasil.

Visitar sus parques temáticos : entre los parques más destacados se encuentra Garden Park , un lugar lleno de naturaleza con senderos únicos y hasta una selva oculta con lianas. También está Snowland , donde los turistas pueden divertirse con nieve real durante todo el año y diversas actividades para grandes y chicos.

Gastronomía: Gramado es la capital nacional del chocolate artesanal, por lo que existen múltiples sitios donde degustar de su producto más destacado. Todos los secretos de su tradición suiza lo aplican a cada uno de sus chocolates.

Gramado Turismo Gramado

Cómo llegar a Gramado

Para llegar a Gramado se recomienda partir desde Porto Alegre, la capital del estado Rio Grande do Sul. Es necesario tomar la ruta BR-116 en dirección al norte y combinarla con la RS-235 también llamada la Ruta Romántica. Es un trayecto de aproximadamente 120 kilómetros, lo que se traduce en casi dos horas de viaje en auto.