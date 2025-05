Un ex arquero es furor por su físico: tiene casi 60 años pero parece de 40

Marcelo Ramirez, ex arquero, es una de las nuevas figuras de TNT Sports, y en una entrevista contó los detalles de sus secretos para mantener un físico sorprendente.

"Tal vez se está demorando por el maquillaje, porque siempre fue medio pretencioso", le dijo Juvenal Olmos a Las Últimas Noticias (LUN) el día que lo recibieron en el estudio. "No sé si soy pretencioso, pero sí me importa el aspecto. Me preocupo mucho de transmitir una buena imagen, que es lo que corresponde si uno está frente a una cámara. En todo caso, Olmos es el menos indicado para criticarme, si tiene una sección que se llama 'Juvenal al desnudo'", disparó de entrada Rambo en diálogo con el mismo medio.