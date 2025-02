Turismo en Argentina: el pueblo mágico de Santiago del Estero que tiene parques hermosos

Si bien el clima de Santiago del Estero hace que no sea elegido por muchos para vacacionar, sus paisajes y naturaleza le cambian la opinión a cualquiera que lo visite. Al igual que varias provincias del norte de Argentina, la variedad de flora y fauna hacen que se destaquen y existe un pueblo en particular que cuenta con varios parques naturales para descubrir.

Se trata de Monte Quemado, un pueblo que se encuentra en el norte de Santiago del Estero y es ideal para los amantes del ecoturismo o turismo ambiental. Esta pequeña ciudad ofrece la posibilidad de recorrer hasta tres Parques Nacionales que se encuentran en sus cercanías y te cautivaran con el aire más puro y su increíble variedad de especies de animales autóctonos.

Monte Quemado Municipalidad de Monte Quemado

Dónde queda Monte Quemado

Monte Quemado se ubica en la zona más septentrional de Santiago del Estero, en el límite con Chaco. Es parte de la región del Chaco Austral y se encuentra prácticamente en la zona de El Impenetrable. Es el lugar perfecto para conocer nuevas culturas, descubrir una naturaleza única y visitar los increíbles parques naturales que ofrece.

Qué puedo hacer en Monte Quemado

Aunque Monte Quemado no sea una ciudad que se destaque por el turismo, eso no quiere decir que no tenga actividades para realizar en su territorio. Los principales lugares a visitar en las cercanías de este pueblo son: el Parque Nacional Copo, Parque Provincial Loro Hablador y la Reserva Natural Cultural Piguen N'Onaxa.

Todos estos sitios se destacan por su increíble naturaleza y su sorprendente flora y fauna. El Parque Nacional Copo cuenta con senderos y área de camping para explorar un imponente bosque de enormes quebrachales. El Parque Provincial Loro Hablador es perfecto para observadores de aves y fauna en general, muchos de ellos en peligro de extinción.

La Reserva Natural Cultural Piguen N'Onaxa o Campo de Cielo es una de las más impactantes, ya que en ese territorio impactó una gran lluvia de meteoritos hace unos 4 mil años. Se organizan actividades temáticas a lo largo del año y están exhibidos dos de los meteoritos más grandes del mundo.

Campo de Cielo La Ruta Natual

Cómo llegar a Monte Quemado

Este pequeño pueblo se ubica a 330 kilómetros de la Ciudad de Santiago del Estero, un trayecto de cuatro horas en automóvil. Para llegar se debe tomar la Ruta Provincial 5 y combinarla con la Ruta Provincial 92. Para hacerlo desde Chaco, el camino más sencillo es a través de la Ruta Nacional 16 que también la conecta con Corrientes.