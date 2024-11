Truco de limpieza: cómo dejar los cerámicos del baño como nuevos

Este tipo de material suele ser el más elegido tanto para las paredes como para los pisos del baño, porque son resistentes a la humedad, no juntan demasiada suciedad y son relativamente sencillos de limpiar, en comparación con otras superficies.

Sin embargo, eso no significa que no requiera cuidados específicos para no dañarlos. Una forma recomendada de limpiarlos regularmente para que queden como nuevos y permanezcan impecables es con este método que solo requiere tres elementos.

limpiar cerámicos baño Cómo limpiar los cerámicos del baño Freepik

El truco para limpiar los cerámicos del baño y que queden como nuevos

Materiales

Detergente

Agua oxigenada

Esponja o cepillo

Procedimiento

Mezclar una taza de detergente con dos tapas de agua oxigenada en un recipiente Verter la solución en un rociador o botella pulverizadora y cerrar bien Agitar para asegurar que los ingredientes se mezclen adecuadamente Aplicar la solución sobre los azulejos o cerámicos Frotar con una esponja o cepillo