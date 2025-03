Tiene 61 años pero su físico lo hace parecer mucho más joven: cuál es su secreto

Dave Pascoe, un ingeniero de sistemas retirado de Michigan, es un influencer anti-envejecimiento de 61 años que explica que logró reducir su edad biológica a 37 gracias al uso de técnicas avanzadas que abarcan la ingesta de 150 suplementos. Además, ha realizado un gran esfuerzo para evitar la exposición a sustancias tóxicas.

Por otro lado, Dave se dedica a tiempo completo a biohacker, es decir, busca prevenir enfermedades como así también a mejorar su longevidad. Al mismo tiempo, su rutina está basada no solo en el consumo de alimentos orgánicos y la eliminación de los carbohidratos simples, sino que también realiza ejercicios intensivos, según menciona el medio New York Post. Además, lleva a cavo rutinas como saunas infrarrojas y exposiciones al frío las cuales reducen la inflamación de su cuerpo y fortalecen el sistema inmunitario.

