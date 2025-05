Tiene 53 años pero parece de 25 y reveló su secreto para verse más joven: ¿quién es?

Lee, oriundo de la ciudad inglesa de Essex, se muestra sorprendido cuando sale con sus amigos o va a comprar un billete de lotería, ya que son varios los que desconfían de su edad y le exigen que muestre su documento de identidad.

Cuál es la historia de Tristan Lee, el hombre de 53 años que parece de 25

Este famoso hombre británico remarca que su aspecto juvenil se debe a evitar la comida procesada, a ser activo y a mantener una actitud positiva. "No hago nada específico para mantenerme joven, simplemente me cuido porque quiero mantenerme sano", dijo, aunque agregó que nunca se sometió a una cirugía estética invasiva, solo a inyecciones de botox.

El “cincuentón” remarcó que siempre cuidó de su cuerpo y evitó la comida procesada, además de no enloquecerse por no calorías ni nada parecido. Nadie creía su edad a los 30, luego a los 40 y ahora a los 50. "¿Habré absorbido algún tipo de elixir de la juventud?", bromeó, y agregó: "Creo que en parte se debe a mi energía juvenil: soy amigable, cálida y optimista, y creo que se refleja en el rostro".

tristan.avif

En relación a cómo se mantiene tan joven, el hombre contó que visita a un entrenador personal dos veces por semana y practica pilates, aunque también sigue una dieta vegana rica en proteínas y prioriza las frutas y verduras sobre los carbohidratos. De todos modos, destaca que el objetivo siempre es estar sano, más que verse bien como resultado. "No intento parecer joven, pero me interesa estar sano", aseveró a The Mirror.

En tanto, el cuidado de la piel no podía quedar al margen, por lo que usa siempre protector solar y un sombrero de ala ancha para protegerse del sol. Pero no tiene ningún producto ni tratamiento milagroso, y aunque ocasionalmente se aplica bótox o se hace un tratamiento facial, asegura que nunca se operó.

En cuanto a ese parte de su receta para la juventud, relató: "Es más fácil ser cínico y amargado, y la gente lo notará si vas por ahí con cara de estar masticando una avispa. A medida que envejeces, la vida te va dando la lata y se te nota en la cara, pero quiero proyectar una vibra alegre".

"No me lo tomo tan en serio porque un día podría dejar de parecer joven, y la vida seguirá. La juventud es una energía: si eres cálido y amigable, se reflejará en tu rostro", finalizó.