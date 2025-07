Soy cardiólogo y estas son las infusiones con especias que no tenés que tomar con medicamentos

Las infusiones y té con especias no solo son deliciosas, sino que también aportan muchos beneficios a la salud. Muchas personas las han incorporado a su rutina diaria, ya que son fáciles de conseguir en dietéticas y supermercados, pero pocos saben que hay que tener cuidado al combinarlas con medicamentos.

El doctor Rojas explicó que las especias "son buenísimas y tienen efectos beneficiosos para tu salud" pero, si tomás algún remedio de manera regular, hay que elegirlas con cuidado para asegurarse de que no interfieran con sus efectos. En particular, señaló tres que no deben consumirse con medicamentos.

Cúrcuma

Cúrcuma La cúrcuma actúa como una barrera contra los radicales libres, protegiendo las células del daño oxidativo y contribuyendo a retrasar el envejecimiento celular. Pexels

Es muy conocida y utilizada en infusiones por sus propiedades antiinflamatorias, pero el doctor Rojas advirtió que "puede interferir con medicamentos para la diabetes como la metformina o la insulina". "Es capaz de reducir los niveles de azúcar en sangre, aumentando el riesgo de hipoglucemias", explicó.

Pimienta negra

pimienta negra

El cardiólogo alertó que "puede afectar la absorción de varios medicamentos y aumentar su efecto", lo que resulta "problemático si estás tomando antibióticos como el ciprofloxacino; antihipertensivos como el amlodipino, y analgésicos tan frecuentes como el ibuprofeno o el diclofenac". También "puede interferir con medicamentos que se metabolizan en el hígado, como las estatinas para el colesterol, aumentando el riesgo de toxicidad hepática".

Jengibre

jengibre Cómo conservar el jengibre fresco. Pixabay

Esta especia es muy útil para aliviar náuseas y problemas digestivos pero, según advirtió el doctor Rojas, "puede interferir con medicamentos anticoagulantes y antiagregantes como la warfarina, el acerocumarol o la aspirina", lo que "aumenta el riesgo de hemorragias".