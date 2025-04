Por qué los gatos pueden generar alergia según un estudio: no tiene que ver con el pelo

Los gatos pueden generar alergia según un estudio y no tiene que ver con el pelo: cuál es la razón.

La alergia a los gatos es una de las más comunes entre los pacientes que presentan alergia, sin embargo, no hay cifras exactas sobre aquellos que padecen este síndrome. Sin embargo, se estima que los humanos que presentan esta reacción oscila entre el 10% y el 20% de la población mundial.

Durante años, especialistas y veterinarios han afirmado que la causa de las alergias respiratorias es el pelo de los animales. No obstante, un estudio realizado en 2021 afirma que esto podría ser un error. Conocé los detalles.

Cuál es el motivo de que los gatos generen alergia en algunas personas

El estudio, publicado en la revista académica Journal of Feline Medicine and Surgery, indica que el Fel d 1 es una proteína microscópica que se produce en la saliva de los y las glándulas cutáneas del gato y al higienizarse, transfieren esta molécula a su pelaje. Es por eso que el grupo de profesionales que estuvo al frente del análisis concluye que es a causa de esto que se presentan las alergias.

Esta proteína mencionada no solo queda impregnada en el gato, sino que puede permanecer por varios días en el aire, en la ropa de las personas e incluso, en los muebles de la casa. Además, el dato más curioso es que esta sustancia se ha encontrado en hogares que no tenían gatos de mascota. Los machos que no están esterilizados son los que más producen Fel d 1.

Por otro lado, todavía se está investigando una posible vacuna para inhibir la producción de esta proteína. Sin embargo, no se lograron resultados claros y convincentes. De todos modos, los expertos recomiendan lo siguiente para no sufrir alergia: